В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА и введён план «Ковёр»
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Опасность атаки беспилотников объявили в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
«Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области!» — написал Солнцев в социальных сетях.
Росавиация в 03:50 мск ввела временные ограничения в аэропорту Оренбурга. Воздушная гавань приостановила приём и выпуск самолётов. Ведомство объяснило эти меры требованиями безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 августа российские средства ПВО отразили попытку атаки ВСУ на Москву. Военные сбили шесть беспилотников, которые летели в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб прибыли к местам падения обломков.
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