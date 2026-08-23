В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА и введён план «Ковёр»

Опасность атаки беспилотников объявили в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области!» — написал Солнцев в социальных сетях.

Росавиация в 03:50 мск ввела временные ограничения в аэропорту Оренбурга. Воздушная гавань приостановила приём и выпуск самолётов. Ведомство объяснило эти меры требованиями безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 августа российские средства ПВО отразили попытку атаки ВСУ на Москву. Военные сбили шесть беспилотников, которые летели в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб прибыли к местам падения обломков.