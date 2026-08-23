Силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлёте к Москве 23 августа

В ночь с 22 на 23 августа российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать Москву. Всего на подлёте к столице было сбито шесть БПЛА. Об этом у себя в канале на платформе «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об уничтожении 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в течение 12 часов (с 08:00 до 20:00). Атака была масштабной и затронула почти два десятка российских регионов, включая Подмосковье, а также акватории Чёрного и Азовского морей. Средства ПВО успешно нейтрализовали воздушные цели в ряде субъектов РФ. В список затронутых регионов вошли Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Кировская, Курская, Орловская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Подмосковье, Краснодарский край и Республика Крым. Также перехват был осуществлён над акваториями Азовского и Чёрного морей.