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Регион
22 августа, 23:44

В ночь на 23 августа в небе над Воронежем сбили два БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Воронежа. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в «Максе».

В Краснодаре вечером 22 августа звучала сирена
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Алена Пенчугина
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