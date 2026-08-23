В ночь на 23 августа в небе над Воронежем сбили два БПЛА ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Воронежа. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в «Максе».

Ранее украинский беспилотник атаковал слободу Белую в Курской области. У 35-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики оказали пострадавшему первичную помощь. Власти решали вопрос о его переводе в одну из больниц Курска. Глава региона призвал местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности.