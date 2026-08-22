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Регион
22 августа, 15:34

Дрон ВСУ покалечил мирного жителя в Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель слободы Белая. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, 35-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Пострадавшему оказали первичную помощь, сейчас решается вопрос о его переводе в одну из больниц Курска. Глава региона призвал местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности.

Число погибших при налёте БПЛА на Кубань увеличилось до трёх
Число погибших при налёте БПЛА на Кубань увеличилось до трёх

Тем временем число пострадавших из-за падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до 10. На данный момент уже подтверждена гибель двоих человек: молодого мужчины и женщины.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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