Дрон ВСУ покалечил мирного жителя в Курской области

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель слободы Белая. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, 35-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Пострадавшему оказали первичную помощь, сейчас решается вопрос о его переводе в одну из больниц Курска. Глава региона призвал местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности.

Тем временем число пострадавших из-за падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до 10. На данный момент уже подтверждена гибель двоих человек: молодого мужчины и женщины.