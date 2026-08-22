Число пострадавших из-за падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до 10

Число пострадавших при налёте беспилотников ВСУ на Севастополь возросло до 10. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Упавший на автобус БПЛА был начинён поражающими элементами. На данный момент уже подтверждена гибель двоих человек: молодого мужчины и женщины.

«Всего на данный момент пострадали 10 человек (один из которых подросток 16-ти лет), врачи оказывают им всю необходимую экстренную помощь», — написал губернатор в соцсетях.

По данным губернатора, силами ПВО над городом и прилегающей акваторией было нейтрализовано 16 БПЛА. В связи с инцидентом прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. Также глава региона сообщил об обнаружении обломков ещё одного беспилотника вблизи одной из школ: в результате падения аппарата в здании учебного заведения повреждено остекление.

Напомним, ранее в Севастополе обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на рейсовый автобус. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил гибель двух человек, ещё пятеро, как сообщалось, были госпитализированы.