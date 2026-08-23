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22 августа, 21:16

В Краснодаре вечером 22 августа звучала сирена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Вечером в субботу, 22 августа, в Краснодаре сработали сирены, извещающие об опасности удара БПЛА. Силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников на город. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил местный градоначальник Евгений Наумов.

«Внимание! В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — идёт отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — написал Наумов.

Позднее он сообщил об отмене режима атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также в аэропорту Краснодара вводили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В 23:29 мск план «Ковёр» отменили.

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь

Женщина пострадала при падении обломков беспилотника. Инцидент произошёл в селе Сукко. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации. Оперативные и специальные службы работают на месте падения фрагментов БПЛА.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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