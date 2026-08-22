Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в селе Сукко Краснодарского края
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Женщина пострадала при падении обломков беспилотника. Инцидент произошёл в селе Сукко, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации», — говорится в сообщении.
Оперативные и специальные службы работают на месте падения фрагментов БПЛА.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники повредили три жилых здания в Новокуйбышевске Самарской области. После атаки комиссия выявила повреждения в одном многоквартирном доме и двух частных домовладениях. В обследовании участвовал первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Виталий Шабалатов. Глава городского округа Виктория Каткова сообщила, что областные и муниципальные власти контролируют ситуацию.
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