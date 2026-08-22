Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в селе Сукко Краснодарского края

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники повредили три жилых здания в Новокуйбышевске Самарской области. После атаки комиссия выявила повреждения в одном многоквартирном доме и двух частных домовладениях. В обследовании участвовал первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Виталий Шабалатов. Глава городского округа Виктория Каткова сообщила, что областные и муниципальные власти контролируют ситуацию.