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22 августа, 19:58

Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в селе Сукко Краснодарского края

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Женщина пострадала при падении обломков беспилотника. Инцидент произошёл в селе Сукко, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации», — говорится в сообщении.

Оперативные и специальные службы работают на месте падения фрагментов БПЛА.

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники повредили три жилых здания в Новокуйбышевске Самарской области. После атаки комиссия выявила повреждения в одном многоквартирном доме и двух частных домовладениях. В обследовании участвовал первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Виталий Шабалатов. Глава городского округа Виктория Каткова сообщила, что областные и муниципальные власти контролируют ситуацию.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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