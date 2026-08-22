В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь

Двое взрослых после атаки БПЛА находятся в тяжёлом состоянии. Они проходят лечение в больницах Севастополя, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Всего медики госпитализировали 10 пострадавших. Среди них есть один ребёнок.

«В больницы Севастополя госпитализированы 10 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов, в том числе один ребёнок. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжёлое», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим.

Напомним, обломки сбитого БПЛА упали на рейсовый автобус в Севастополе. Два человека — молодой мужчина и женщина — погибли, ещё 10 получили ранения. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник нёс поражающие элементы, а среди пострадавших есть 16-летний подросток. Силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 16 дронов над городом и прилегающей акваторией. Возле одной из школ нашли фрагменты другого аппарата, которые повредили остекление здания. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших.