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22 августа, 19:39

В Новокуйбышевске БПЛА ВСУ повредили один многоквартирный и два частных дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три жилых здания получили повреждения в Новокуйбышевске Самарской области после атаки украинских беспилотников. По уточнённым данным, повреждены многоквартирный дом и два частных домовладения. Об этом сообщила глава городского округа Новокуйбышевск Виктория Каткова.

Последствия произошедшего обследовала комиссия, в работе которой участвовал первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Виталий Шабалатов. Специалисты зафиксировали выявленный ущерб. По словам Катковой, ситуация остаётся на контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и городской администрации.

Один человек погиб после налёта БПЛА на Самарскую область
Один человек погиб после налёта БПЛА на Самарскую область

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске после атаки беспилотников повреждены многоквартирный дом, промышленные площадки и частные постройки. На месте развёрнут оперативный штаб, который разбирается с ситуацией и устраняет последствия прилёта. В результате атаки также погибла пожилая женщина.

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Тимур Хингеев
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