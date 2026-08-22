В Новокуйбышевске после атаки дронов повреждены дом и предприятия

В Новокуйбышевске Самарской области после атаки беспилотников повреждены многоквартирный дом, промышленные площадки и частные постройки. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте развёрнут оперативный штаб, который разбирается с ситуацией и устраняет последствия прилёта.

«Есть повреждения частных построек и одного МКД, а также на промышленных объектах», — написал глава региона.

В своём заявлении Федорищев также отметил, что трагедия унесла жизнь пожилой гражданки, и это вызывает тяжелейшее сожаление. Он вновь адресовал соболезнования близким погибшей, пообещав предпринять все необходимые меры для поддержки их семьи.

Также ранее Федорищев сообщил, что во время атаки дронов на Новокуйбышевск погиб один человек. По его словам, после налёта на город власти сразу организовали оперативный штаб. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего. Он уточнил, что данные о последствиях пока предварительные.