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Регион
22 августа, 04:27

В Самарской области отражена массированная атака дронов, есть пострадавшие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военнослужащие и мобильные огневые группы отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Самарскую область. В ходе отражения налёта было сбито и подавлено несколько десятков дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

«На данный момент известно о нескольких пострадавших. Всем оказывается медицинская помощь. В устранении последствий атаки задействованы экстренные службы», — написал он.

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В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны также отражали массовую атаку беспилотников на Ростовскую область. Было сбито около 140 дронов в Каменске-Шахтинском, а также 9 районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском. В Шолоховском районе в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата произошло возгорание леса на площади 1 га. Информация о пострадавших не поступала, угроза жилым объектам отсутствует. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

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Алена Пенчугина
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