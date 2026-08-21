ВСУ атаковали микроавтобус Сухум — Донецк, погибли подросток и водитель

Пассажирский микроавтобус, направлявшийся из Сухума в Донецк, подвергся атаке в ДНР. Погибли подросток 2011 года рождения и водитель, ещё четыре пассажирки получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Инцидент произошёл на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка возле посёлка Харьковское Амвросиевского муниципального округа. Среди пострадавших есть женщина 1991 года рождения — она получила тяжёлые ранения. Две другие пассажирки, 1986 и 1978 годов рождения, находятся в состоянии средней степени тяжести. Также пострадала женщина 1990 года рождения.

Ранее Денис Пушилин сообщил о последствиях атак беспилотников ВСУ на территории ДНР. В результате взрывов погибли три человека, включая подростка. Ещё 13 мирных жителей получили ранения. Удары затронули такие города и населённые пункты, как Донецк, Горловка, Торез, Енакиево, Дебальцево, Докучаевск и Харцызск, а также Амвросиевский, Волновахский, Володарский, Старобешевский, Тельмановский и Шахтёрский округа. В ходе атак были повреждены два жилых дома, шесть социальных объектов, микроавтобус, спецтехника, шесть грузовых и три легковых автомобиля.