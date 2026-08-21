От атак ВСУ в ДНР погибли трое, включая подростка, ранены 13 человек

Жертвами сегодняшних атак ударных дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и последующей детонации взрывоопасных предметов в ДНР стали три человека, включая подростка, 13 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

На автодороге 21 К-08 Донецк — Харцызск — Амвросиевка, у посёлка Харьковское Амвросиевского муниципального округа, в результате атаки на пассажирский микроавтобус сообщением Абхазия (Сухум) — Донецк погибли подросток 2011 г.р. и водитель. Тяжёлые ранения получила женщина 1991 г.р., ранения средней тяжести — женщины 1986 и 1978 г.р., также пострадала женщина 1990 г.р.

На трассе Р-150 Мариуполь — Донецк, у села Кременевка Володарского округа, в результате атаки на грузовик погиб водитель — мужчина 1971 года рождения.

В Амвросиевском округе у с. Лисичье при атаке на легковушку ранен мужчина 2005 г.р. В Горловке ранены мужчины 2004 и 1981 г.р., также пострадал мужчина 1939 г.р. На трассе Светлодарск — Дебальцево при обстреле грузовиков ранены водители 1990 и 1954 г.р.

В Енакиево при атаке на грузовой автомобиль был ранен водитель 1986 г.р. В Волновахском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 г.р. В Киевском районе Донецка при подрыве на взрывоопасном предмете пострадал мужчина 1952 г.р.

Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Торезе, Енакиево, Дебальцево, Докучаевске, Харцызске, а также в Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Старобешевском, Тельмановском и Шахтерском округах. Пострадали: 2 жилых дома, 6 объектов гражданской инфраструктуры, микроавтобус, спецтехника, 6 грузовых и 3 легковых автомобиля.

Ранее 69-летний мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Песчаное Курской области. Беспилотник ударил по автомобилю возле частного дома. Пенсионер скончался на месте. Ещё один удар произошёл в селе Махово, где пострадала 79-летняя местная жительница.