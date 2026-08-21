Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:33

Пенсионер погиб, женщина ранена в курском приграничье при атаке БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

69-летний мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Песчаное Курской области. Беспилотник ударил по автомобилю возле частного дома, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Пенсионер скончался на месте. Ещё один удар произошёл в селе Махово, где пострадала 79-летняя местная жительница.

«У 79-летней местной жительницы множественные слепые осколочные ранения», — сообщил глава региона.

В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

Несколькими днями ранее в посёлке Велье Рыльского района 69-летний мужчина погиб, спасая брата-инвалида из горящего после атаки БПЛА дома. Вместе с соседями ему удалось вытащить родственника через окно, после чего мужчина вернулся внутрь и уже не смог выбраться.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar