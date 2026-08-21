Пенсионер погиб, женщина ранена в курском приграничье при атаке БПЛА

69-летний мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Песчаное Курской области. Беспилотник ударил по автомобилю возле частного дома, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Пенсионер скончался на месте. Ещё один удар произошёл в селе Махово, где пострадала 79-летняя местная жительница.

«У 79-летней местной жительницы множественные слепые осколочные ранения», — сообщил глава региона.

Несколькими днями ранее в посёлке Велье Рыльского района 69-летний мужчина погиб, спасая брата-инвалида из горящего после атаки БПЛА дома. Вместе с соседями ему удалось вытащить родственника через окно, после чего мужчина вернулся внутрь и уже не смог выбраться.