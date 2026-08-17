Курянин погиб, спасая брата-инвалида из горящего после атаки БПЛА дома

В посёлке Велье Рыльского района Курской области мужчина погиб, спасая брата-инвалида из горящего после атаки беспилотника дома. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, вражеский БПЛА ударил по дому, где жил мужчина с инвалидностью. После атаки здание загорелось. На помощь хозяину бросился его брат Василий Васильевич. Вместе с соседями ему удалось вытащить мужчину через окно. После этого 69-летний мужчина вернулся в горящий дом, однако выбраться из него уже не смог.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким этого мужественного человека. Поступки всегда громче слов», — написал Хинштейн. Глава региона также заявил, что все причастные к гибели и ранениям мирных жителей понесут наказание.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в мессенджере, что в селе Будки Глушковского района украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. Удар пришёлся в заднюю часть, пассажирка погибла на месте, а 74-летний водитель получил акубаротравму и ссадины.