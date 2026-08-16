В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
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В Курской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погибла пассажирка, а водитель получил ранения. О случившемся сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».
Инцидент произошёл в селе Будки Глушковского района. Удар беспилотника пришёлся в заднюю часть машины. Женщина, находившаяся внутри, скончалась на месте. Управлявший автомобилем 74-летний мужчина, по предварительным данным, получил акубаротравму и ссадины.
Трагедия произошла и в Белгородской области. В селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель. Беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю. Водитель транспортного средства скончался на месте. В том же округе повреждения получили два предприятия. У зданий пострадали фасады, остекление и грузовой транспорт. Также был задет социальный объект.
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