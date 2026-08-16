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16 августа, 09:42

Дрон ВСУ нанёс удар по легковушке в Белгородской области — водитель погиб

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Оперативный штаб Белгородской области подтвердил гибель гражданского лица в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Трагедия произошла в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на легковой автомобиль.

«В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина», — говорится в сообщении оперштаба.

В Шебекинском округе пострадали два предприятия (повреждены фасады, остекление и грузовой транспорт) и социальный объект. В Грайворонском округе повреждения получили частные дома в селах Гора-Подол и Почаево, а в Косилово из-за падения дрона нарушено электроснабжение.

В Белгородском округе (пос. Октябрьский и с. Новая Деревня) атакам подверглись коммерческая недвижимость, жилые дома и автомобили. В Ракитянском округе на трассе загорелся легковой автомобиль, а в посёлке Пролетарский повреждения получил частный дом и газовая инфраструктура. Пострадавших нет, экстренные службы работают на местах.

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Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять получили ранения в результате атаки ВСУ на гражданский автобус в Ракитянском округе Белгородской области. Транспорт перевозил сотрудников предприятия, направлявшихся на смену.

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Наталья Демьянова
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