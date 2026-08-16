Одна женщина погибла, девять ранены при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

Один человек погиб и девять получили ранения в результате атаки украинских формирований на гражданский автобус в Ракитянском округе Белгородской области. Транспорт перевозил сотрудников предприятия, направлявшихся на смену.

От полученных в результате обстрела травм на месте происшествия скончалась женщина. По данным властей региона, повреждения, нанесённые осколками, оказались несовместимы с жизнью.

Всего в результате инцидента пострадали девять человек. Наиболее тяжёлое состояние зафиксировано у одной из пассажирок: у женщины диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Врачи борются за её жизнь.

Остальные также получили различные травмы. У них зафиксированы осколочные ранения, у одной из пассажирок предварительно диагностирована акубаротравма.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, на месте трагедии работают экстренные службы. Врио губернатора Александр Шуваев подтвердил данные о пострадавших и выразил соболезнования семье погибшей.

Ранее 50-летний мужчина погиб в результате аварии на федеральной трассе «Байкал» в Чите. ДТП произошло в субботу около 20:45 на 1097-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Ractis не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался.