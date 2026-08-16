Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 02:21

Водитель Toyota погиб при опрокидывании машины на трассе в Чите

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Забайкалья

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Забайкалья

50-летний мужчина погиб в результате аварии на федеральной трассе «Байкал» в Чите. ДТП произошло в субботу около 20:45 на 1097-м километре автодороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

По предварительным данным, водитель Toyota Ractis не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Пьяный водитель съехал в кювет с двумя детьми в Ленобласти, погибла девочка
Пьяный водитель съехал в кювет с двумя детьми в Ленобласти, погибла девочка

В июле в Читинском округе 15-летний подросток за рулём Toyota Caldina также не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожный знак. В результате ДТП погиб 16-летний пассажир, а несовершеннолетнего водителя доставили в медучреждение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar