Водитель Toyota погиб при опрокидывании машины на трассе в Чите
Обложка © MAX / Госавтоинспекция Забайкалья
50-летний мужчина погиб в результате аварии на федеральной трассе «Байкал» в Чите. ДТП произошло в субботу около 20:45 на 1097-м километре автодороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.
По предварительным данным, водитель Toyota Ractis не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.
В июле в Читинском округе 15-летний подросток за рулём Toyota Caldina также не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожный знак. В результате ДТП погиб 16-летний пассажир, а несовершеннолетнего водителя доставили в медучреждение.
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