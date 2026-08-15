Пьяный водитель съехал в кювет с двумя детьми в Ленобласти, погибла девочка
Девочка 2018 года рождения погибла, ещё один ребёнок и водитель получили травмы при съезде автомобиля в кювет. Авария произошла на подъезде к посёлку Славянка в Приозерском районе Ленинградской области, сообщило региональное управление МВД России.
Пьяный водитель съехал в кювет с двумя детьми в Ленобласти. Видео © МАКС / Петербургская полиция
По предварительным данным, водитель «Ситроена С3» не справился с управлением на первом километре дороги. Машина съехала с проезжей части и оказалась в кювете.
«В результате ДТП пассажирка автомобиля 2018 года рождения скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Медики госпитализировали водителя и второго пассажира — ребёнка 2021 года рождения. Полиция установила, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии.
Ранее сообщалось, что две женщины погибли, ещё шесть человек пострадали при опрокидывании машины в Астраханской области. Среди пострадавших оказались трое детей. Авария произошла на трассе Астрахань — Махачкала в Лиманском районе. По предварительным данным, водитель «Тойоты Сиенны» съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Медики доставили пострадавших в больницу, а Госавтоинспекция начала проверку.
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Обложка © МАКС / Петербургская полиция