Пьяный водитель съехал в кювет с двумя детьми в Ленобласти, погибла девочка

Девочка 2018 года рождения погибла, ещё один ребёнок и водитель получили травмы при съезде автомобиля в кювет. Авария произошла на подъезде к посёлку Славянка в Приозерском районе Ленинградской области, сообщило региональное управление МВД России.

Пьяный водитель съехал в кювет с двумя детьми в Ленобласти. Видео © МАКС / Петербургская полиция

По предварительным данным, водитель «Ситроена С3» не справился с управлением на первом километре дороги. Машина съехала с проезжей части и оказалась в кювете.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля 2018 года рождения скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Медики госпитализировали водителя и второго пассажира — ребёнка 2021 года рождения. Полиция установила, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли, ещё шесть человек пострадали при опрокидывании машины в Астраханской области. Среди пострадавших оказались трое детей. Авария произошла на трассе Астрахань — Махачкала в Лиманском районе. По предварительным данным, водитель «Тойоты Сиенны» съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Медики доставили пострадавших в больницу, а Госавтоинспекция начала проверку.