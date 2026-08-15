Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 19:49

Двое погибли, шестеро пострадали при опрокидывании машины под Астраханью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две женщины погибли, ещё шесть человек, включая троих детей, пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе Астрахань — Махачкала в Лиманском районе Астраханской области. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

По предварительным данным, мужчина 1964 года рождения управлял автомобилем Toyota Sienna. Водитель съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП погибли два человека, женщины 1970 и 2006 годов рождения, пострадали пассажиры 1975, 1977, 2000, 2024, 2020 и 2018 годов рождения», — говорится в сообщении.

Медики доставили всех пострадавших в больницу с травмами. Госавтоинспекция Лиманского района выясняет причины и обстоятельства аварии.

Водитель BMW скрылся после ДТП с пострадавшим на севере Москвы
Водитель BMW скрылся после ДТП с пострадавшим на севере Москвы

Ранее два человека погибли и ещё один пострадал при столкновении автомобилей «Ниссан» и «Тесла» во Всеволожском районе Ленинградской области. ДТП произошло 15 августа на Южном шоссе возле дома № 132. Водитель и пассажир «Ниссана» скончались до приезда скорой помощи. Медики доставили водителя «Теслы» в больницу с травмами. Оперативные службы работали на месте, движение в сторону области шло по одной полосе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar