Двое погибли, шестеро пострадали при опрокидывании машины под Астраханью

Две женщины погибли, ещё шесть человек, включая троих детей, пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе Астрахань — Махачкала в Лиманском районе Астраханской области. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

По предварительным данным, мужчина 1964 года рождения управлял автомобилем Toyota Sienna. Водитель съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП погибли два человека, женщины 1970 и 2006 годов рождения, пострадали пассажиры 1975, 1977, 2000, 2024, 2020 и 2018 годов рождения», — говорится в сообщении.

Медики доставили всех пострадавших в больницу с травмами. Госавтоинспекция Лиманского района выясняет причины и обстоятельства аварии.

Ранее два человека погибли и ещё один пострадал при столкновении автомобилей «Ниссан» и «Тесла» во Всеволожском районе Ленинградской области. ДТП произошло 15 августа на Южном шоссе возле дома № 132. Водитель и пассажир «Ниссана» скончались до приезда скорой помощи. Медики доставили водителя «Теслы» в больницу с травмами. Оперативные службы работали на месте, движение в сторону области шло по одной полосе.