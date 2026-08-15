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15 августа, 14:23

Водитель BMW скрылся после ДТП с пострадавшим на севере Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bilanol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bilanol

На севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей, один из участников скрылся с места аварии. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал SHOT.

Столкновение произошло около 15:30 на 61-м километре МКАД под Рублёвской эстакадой. Участниками аварии стали Toyota Camry, «Москвич» и BMW.

По словам очевидцев, водитель BMW сразу после удара уехал. В результате происшествия пострадал мужчина. С черепно-мозговой травмой его доставили в одну из столичных больниц.

В настоящее время место ДТП оцеплено. Для движения перекрыты три полосы, что создаёт затруднения для автомобилистов.

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Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области в результате столкновения Nissan и Tesla погибли 2 человека, один пострадал. ДТП произошло 15 августа на Южном шоссе у дома №132. Водитель и пассажир Nissan скончались на месте до прибытия медиков. Водителя Tesla с травмами доставили в больницу. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Юлия Сафиулина
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