Два человека погибли в ДТП с «Теслой» на трассе в Ленобласти

Два человека стали жертвами смертельной аварии во Всеволожском районе Ленобласти. 15 августа на дороге столкнулись «Ниссан» и «Тесла». По данным областного ГУ МЧС, в ДТП также есть один пострадавший. Обстоятельства трагедии уточняются.

ДТП произошло на Южном шоссе в районе дома №132. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» скончались до приезда бригады скорой помощи. Водитель «Тесла» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Кадр с места ДТП. Фото © MAX / МЧС по Ленобласти

В настоящее время движение в сторону области ограничено: перекрыта одна полоса, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Иркутске суд арестовал водителя Toyota Camry, сбившего на улице Баумана двух детей (7 и 8 лет) на нерегулируемом переходе. После ДТП он скрылся с места и прятался в лесу. Мировой судья назначил мужчине 15 суток административного ареста.