Сбил двух детей и убежал в чащу: В Иркутске арестовали водителя, сбившего двух детей

В Иркутске суд арестовал водителя Toyota Camry, который сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла 11 июля на улице Баумана. Семилетний и восьмилетний дети перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. После наезда мужчина уехал, а пострадавших доставили в больницу. Водителя объявили в розыск и задержали ночью во вторник. По словам мужчины, после аварии он прятался в лесу. Мировой судья судебного участка №6 Октябрьского района Иркутска назначила ему 15 суток административного ареста.

«Также продолжается доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила Волк.

В МВД добавили, что в январе этого же автомобилиста уже останавливали с признаками опьянения. Тогда он отказался от медицинского освидетельствования, а после составления протокола уклонялся от явки в полицию и не отвечал на звонки.

Напомним, иномарку преступника оперативники обнаружили в одном из иркутских автосервисов. Автомобиль помещён на спецстоянку. Водитель (51 год, гражданин одной из стран СНГ). На него завели протоколы, в том числе за оставление ДТП. Владелица седана понесла наказание за передачу руля человеку без прав.