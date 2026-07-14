Сбитая в Калининграде пьяным водителем годовалая девочка впала в глубокий сопор

Годовалая девочка, пострадавшая при наезде пьяного водителя в Калининграде, находится в глубоком сопоре. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что лечение ребёнка продолжается, однако состояние малышки остаётся тяжёлым.