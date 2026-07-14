Сбитая в Калининграде пьяным водителем годовалая девочка впала в глубокий сопор
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Годовалая девочка, пострадавшая при наезде пьяного водителя в Калининграде, находится в глубоком сопоре. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что лечение ребёнка продолжается, однако состояние малышки остаётся тяжёлым.
«Малышка находится в глубоком сопоре, лечение продолжается, но идёт тяжеловато», — сообщили представители Минздрава.
Мать девочки также получила травму во время происшествия. Врачи диагностировали у женщины лёгкое повреждение головы.
Напомним, 5 июля в Калининграде Mercedes сбил мать с двумя маленькими детьми. Один из несовершеннолетних скончался до приезда скорой помощи, его сестру госпитализировали, она впала в кому. Мать малышей также доставили в больницу с серьёзными травмами. Известно, что виновник ДТП был пьян. Его задержали.
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