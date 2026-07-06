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5 июля, 21:16

В Калининграде задержали пьяного водителя, сбившего мать с двумя детьми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина, насмерть сбивший мать с двумя детьми в Калининграде, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как уточнили в ведомстве, мужчина не скрывался и был задержан на месте. Его доставили в отдел полиции.

Фото © Прокуратура Калининградской области

Фото © Прокуратура Калининградской области

Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео
Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео

Напомним, 5 июля в Калининграде Mercedes сбил мать с двумя маленькими детьми. Авария случилась вечером в Прибрежном районе на улице Заводской. От полученных травм ребёнок скончался до прибытия скорой помощи. Его годовалую сестру экстренно госпитализировали, она впала в кому. Женщина, находившаяся с малышами, тоже серьёзно пострадала. Виновник аварии был пьян и не справился с управлением.

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Тимур Хингеев
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