В Калининграде задержали пьяного водителя, сбившего мать с двумя детьми

Мужчина, насмерть сбивший мать с двумя детьми в Калининграде, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как уточнили в ведомстве, мужчина не скрывался и был задержан на месте. Его доставили в отдел полиции.

Фото © Прокуратура Калининградской области

Напомним, 5 июля в Калининграде Mercedes сбил мать с двумя маленькими детьми. Авария случилась вечером в Прибрежном районе на улице Заводской. От полученных травм ребёнок скончался до прибытия скорой помощи. Его годовалую сестру экстренно госпитализировали, она впала в кому. Женщина, находившаяся с малышами, тоже серьёзно пострадала. Виновник аварии был пьян и не справился с управлением.