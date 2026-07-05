Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео

В Калининграде после наезда «Мерседеса» на мать с двумя детьми ведётся расследование. Как оказалось, водитель был пьян. Авария попала в объективы камер видеонаблюдения: иномарка на большой скорости выехала на тротуар.

В Калининграде водитель «Мерседеса» сбил мать с детьми Видео © Telegram/ Прокуратура Калининградской области

Мальчик погиб на месте, девочка сейчас в коме в больнице. Мать госпитализирована, ранее отмечалось, что она пребывала в сильном шоке и сначала отказывалась ехать в медучреждение. По данным прокуратуры, за делом установлен контроль, с задержанным водителем работают следователи.