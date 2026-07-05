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5 июля, 18:58

Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео

В Калининграде после наезда «Мерседеса» на мать с двумя детьми ведётся расследование. Как оказалось, водитель был пьян. Авария попала в объективы камер видеонаблюдения: иномарка на большой скорости выехала на тротуар.

В Калининграде водитель «Мерседеса» сбил мать с детьми Видео © Telegram/ Прокуратура Калининградской области

Мальчик погиб на месте, девочка сейчас в коме в больнице. Мать госпитализирована, ранее отмечалось, что она пребывала в сильном шоке и сначала отказывалась ехать в медучреждение. По данным прокуратуры, за делом установлен контроль, с задержанным водителем работают следователи.

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Обложка © Telegram/ Прокуратура Калининградской области

Полина Никифорова
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