Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в коме

Девочка, пострадавшая в результате наезда машины в Калининграде, впала в кому. Согласно уточнённой информации, ей один год, а погибшему мальчику три года. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения области.

«Годовалый ребёнок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трёхлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи», — заявили в Минздраве.

По информации прокуратуры области, трагедия произошла в воскресенье в микрорайоне Прибрежный. 36-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на улице Заводской. Машина вылетела на тротуар, где сбила женщину и двоих детей. Трёхлетний мальчик погиб на месте, а его сестра была госпитализирована. Мать детей отделалась ушибами и травмой головы, её состояние оценивается как стабильное. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.