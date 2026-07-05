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Регион
5 июля, 19:01

Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в коме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MIA Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MIA Studio

Девочка, пострадавшая в результате наезда машины в Калининграде, впала в кому. Согласно уточнённой информации, ей один год, а погибшему мальчику три года. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения области.

«Годовалый ребёнок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трёхлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи», — заявили в Минздраве.

Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео
Момент смертельного наезда на мать с детьми в Калининграде попал на видео

По информации прокуратуры области, трагедия произошла в воскресенье в микрорайоне Прибрежный. 36-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на улице Заводской. Машина вылетела на тротуар, где сбила женщину и двоих детей. Трёхлетний мальчик погиб на месте, а его сестра была госпитализирована. Мать детей отделалась ушибами и травмой головы, её состояние оценивается как стабильное. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

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Виталий Приходько
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