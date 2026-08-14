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14 августа, 18:32

Пять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП под Калининградом

Обложка © MAX/ Госавтоинспекция 39

Обложка © MAX/ Госавтоинспекция 39

Пять человек пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Калининградской области. Среди них трое несовершеннолетних, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в пятницу около 14:50 по местному времени на 15-м километре трассы «Приморское полукольцо» в Гурьевском районе. По предварительным данным, травмы получили пятеро участников ДТП.

«Предварительно, пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, направлены в медицинские учреждения», — сообщили в ГАИ.

Всех пострадавших доставили в больницы. Информации об их состоянии пока нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

Двое детей попали в больницу после столкновения трёх машин в Екатеринбурге
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Несколькими днями ранее под Калининградом произошла смертельная авария: легковой автомобиль врезался в дерево на Люблинском шоссе. Три человека погибли, ещё одна девушка получила травмы

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Полина Никифорова
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