Под Калининградом машина врезалась в дерево, погибли трое

Три человека погибли, ещё одна девушка получила травмы после наезда автомобиля на дерево. Авария произошла на Люблинском шоссе у посёлка Черепаново под Калининградом, сообщило региональное управление МЧС России.







Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 9 августа в 18:35 по местному времени. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в придорожное дерево. В салоне находились четыре человека.

«Трое погибли, ещё одна девушка получила травмы и осматривается бригадой скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

К месту аварии прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и пожарно-спасательной части № 5. Они извлекли тела погибших из повреждённого автомобиля. На месте также работают другие экстренные службы и сотрудники прокуратуры. Специалисты выясняют причину аварии.

Ранее пять человек погибли при столкновении Audi Q5 и Ford Focus на трассе Ялта — Кремнёвка в ДНР. Среди погибших находился 12-летний ребёнок. Ещё три человека получили травмы. По предварительным данным МВД, водитель Audi Q5 выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus. Водитель и четыре пассажира Ford погибли. Водитель Audi и двое его пассажиров получили травмы. Полиция проводит проверку и устанавливает причину выезда автомобиля на встречную полосу.