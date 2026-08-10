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9 августа, 21:29

Под Калининградом машина врезалась в дерево, погибли трое

Обложка © МАКС / МЧС Калининградской области

Обложка © МАКС / МЧС Калининградской области

Три человека погибли, ещё одна девушка получила травмы после наезда автомобиля на дерево. Авария произошла на Люблинском шоссе у посёлка Черепаново под Калининградом, сообщило региональное управление МЧС России.

  • Машина врезалась в дерево под Калининградом, трое погибли. Фото © МАКС / МЧС Калининградской области
    Машина врезалась в дерево под Калининградом, трое погибли. Фото © МАКС / МЧС Калининградской области
  • Машина врезалась в дерево под Калининградом, трое погибли. Фото © МАКС / МЧС Калининградской области
    Машина врезалась в дерево под Калининградом, трое погибли. Фото © МАКС / МЧС Калининградской области
  • Машина врезалась в дерево под Калининградом, трое погибли. Фото © МАКС / МЧС Калининградской области
    Машина врезалась в дерево под Калининградом, трое погибли. Фото © МАКС / МЧС Калининградской области

Машина врезалась в дерево под Калининградом, трое погибли. Фото © МАКС / МЧС Калининградской области

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Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 9 августа в 18:35 по местному времени. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в придорожное дерево. В салоне находились четыре человека.

«Трое погибли, ещё одна девушка получила травмы и осматривается бригадой скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

К месту аварии прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и пожарно-спасательной части № 5. Они извлекли тела погибших из повреждённого автомобиля. На месте также работают другие экстренные службы и сотрудники прокуратуры. Специалисты выясняют причину аварии.

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Антон Голыбин
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