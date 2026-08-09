Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 10:55

Мама и дочь вылетели из машины и погибли: В ДТП пострадали сразу две семьи

Мать и 11-летняя дочь погибли в ДТП с Lada Largus и Suzuki

Обложка © VK/ Госавтоинспекции Тюменской области

Обложка © VK/ Госавтоинспекции Тюменской области

42-летняя женщина и её 11-летняя дочь погибли после столкновения Lada Largus с Suzuki. От удара они вылетели из салона автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Мать и 11-летняя дочь погибли в ДТП с Lada Largus и Suzuki. Видео © VK/ Госавтоинспекции Тюменской области

В Lada ехала семья из Сургута: родители и трое детей. По предварительным данным, женщина за рулём потеряла управление, после чего машина врезалась в Suzuki. Мать и девочка получили смертельные травмы. Отец, а также сыновья шести и 14 лет выжили, но пострадали.

Предположительно, никто из пяти членов семьи не был пристёгнут ремнём безопасности. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. В Suzuki также находилась семья. Травмы получили водитель, его жена и двое сыновей шести и 11 лет.

Таким образом, в результате столкновения пострадали люди сразу из двух автомобилей, в том числе четверо несовершеннолетних. Двух человек спасти не удалось.

Трое детей и двое взрослых стали жертвами аварии с фурой под Костромой
Трое детей и двое взрослых стали жертвами аварии с фурой под Костромой

В конце июля в Сочи внедорожник с большой семьёй врезался в портал тоннеля. Погибли водитель, его жена и трое детей, ещё троих несовершеннолетних доставили в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar