Мама и дочь вылетели из машины и погибли: В ДТП пострадали сразу две семьи

42-летняя женщина и её 11-летняя дочь погибли после столкновения Lada Largus с Suzuki. От удара они вылетели из салона автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Мать и 11-летняя дочь погибли в ДТП с Lada Largus и Suzuki. Видео © VK/ Госавтоинспекции Тюменской области

В Lada ехала семья из Сургута: родители и трое детей. По предварительным данным, женщина за рулём потеряла управление, после чего машина врезалась в Suzuki. Мать и девочка получили смертельные травмы. Отец, а также сыновья шести и 14 лет выжили, но пострадали.

Предположительно, никто из пяти членов семьи не был пристёгнут ремнём безопасности. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. В Suzuki также находилась семья. Травмы получили водитель, его жена и двое сыновей шести и 11 лет.

Таким образом, в результате столкновения пострадали люди сразу из двух автомобилей, в том числе четверо несовершеннолетних. Двух человек спасти не удалось.

В конце июля в Сочи внедорожник с большой семьёй врезался в портал тоннеля. Погибли водитель, его жена и трое детей, ещё троих несовершеннолетних доставили в больницу.