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25 июля, 06:06

Трое детей и двое взрослых стали жертвами аварии с фурой под Костромой

Обложка © ГУ МЧС России по Костромской области

Обложка © ГУ МЧС России по Костромской области

Пять человек, включая несовершеннолетних, погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Костромской области. О трагедии сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла 25 июля на дороге возле деревни Дудино в Кадыйском районе. По предварительным данным, легковушка столкнулась с грузовым автомобилем.

Все пятеро находившихся в машине людей получили несовместимые с жизнью травмы. В аварии погибли 36-летний водитель «Нивы» и четыре пассажира — 32-летняя женщина и дети в возрасте 14, 8 и 5 лет.

На месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.

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Владимир Озеров
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