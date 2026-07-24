В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели шести подростков в ДТП

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после аварии в Зеленодольске, в которой погибли шесть человек, включая несовершеннолетних. Расследование начато по статье о нарушении правил дорожного движения, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находились 7 человек, не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего машина загорелась», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые процессуальные действия. Также рассматривается вопрос о назначении экспертиз.

Согласно заявлению МВД Татарстана, в салоне находились семь подростков в возрасте 16, 17 и 18 лет. Шесть человек погибли на месте, один несовершеннолетний был госпитализирован в Зеленодольскую центральную районную больницу.

Напомним, в Зеленодольске на улице Волжской шесть человек погибли при аварии. По предварительным данным, в аварию попал автомобиль «Шевроле Ланос». На место ДТП прибыл Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Прокуратура организовала проверку и взяла её ход под контроль.