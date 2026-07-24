В Забайкалье подросток врезался на автомобиле в знак, погиб 16-летний пассажир

В Читинском округе Забайкальского края произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя: 15-летний подросток за рулём автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Пассажир машины, которому было 16 лет, погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.

15-летний подросток врезался в дорожный знак. Фото © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

«23 июля в 20:00 на автодороге «Смоленка-Забайкальский», 5 км (Читинский округ) по предварительным данным водитель автомашины Toyota Caldina не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие (дорожный знак). В результате ДТП 16-летний пассажир погиб, 15-летний водитель, не имеющий права управления, доставлен в медицинское учреждение, не госпитализирован», — говорится в сообщении.

После происшествия прокуратура Читинского района начала проверку. На место ДТП выезжал прокурор района Булат Галсанов, который координировал действия правоохранительных органов. В ведомстве оценят соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также требований к безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии.

Ранее шесть человек погибли при аварии в Зеленодольске. ДТП произошло ночью 24 июля на улице Волжской. По предварительным данным, в аварию попал автомобиль «Шевроле Ланос». Причины и обстоятельства произошедшего пока не установили.