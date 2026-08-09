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9 августа, 18:20

Четверо взрослых и ребёнок погибли в ДТП на трассе Ялта — Кремнёвка в ДНР

Пять человек, в том числе 12-летний подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Ялта — Кремнёвка в ДНР. Ещё трое получили травмы, сообщило региональное МВД.

Видео © МАХ/МВД по ДНР

По предварительным данным полиции, водитель Audi Q5 выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus. Что стало причиной такого манёвра, пока не уточняется. Удар оказался смертельным для всех пяти человек, находившихся в Ford: водителя и четырёх пассажиров. Среди погибших был 12-летний ребёнок.

В Audi находились как минимум три человека. Водитель и двое его пассажиров получили травмы. Информации об их состоянии МВД пока не приводит. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

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Шесть человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Волгоградской области

Ранее Life.ru рассказывал о другом ДТП, в котором пострадали сразу две семьи. В Тюменской области при столкновении Lada Largus и Suzuki погибли мать и её 11-летняя дочь. Ещё несколько человек, включая детей, получили травмы.

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Обложка © МАХ/МВД по ДНР

Николь Вербер
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