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8 августа, 10:24

Шесть человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Волгоградской области

Обложка © MAX / ГУ МВД России по Волгоградской области

Обложка © MAX / ГУ МВД России по Волгоградской области

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в аварии с участием трёх автомобилей в Камышинском районе Волгоградской области. Об этом сообщил региональный главк МВД в MAX.

По предварительным данным, ДТП произошло утром 8 августа на 533-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Столкнулись LADA Vesta, Hyundai и грузовик MAN с полуприцепом.

«В результате ДТП 6 человек, двое из которых несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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Ранее пять автомобилей столкнулись на 24-м километре трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна в Дмитровском округе Подмосковья. Участники аварии за медицинской помощью не обращались, обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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Дарья Денисова
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