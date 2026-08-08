Шесть человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Волгоградской области

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в аварии с участием трёх автомобилей в Камышинском районе Волгоградской области. Об этом сообщил региональный главк МВД в MAX.

По предварительным данным, ДТП произошло утром 8 августа на 533-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Столкнулись LADA Vesta, Hyundai и грузовик MAN с полуприцепом.

«В результате ДТП 6 человек, двое из которых несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее пять автомобилей столкнулись на 24-м километре трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна в Дмитровском округе Подмосковья. Участники аварии за медицинской помощью не обращались, обстоятельства ДТП выясняет полиция.