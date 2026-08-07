Число жертв ДТП на Урале выросло до пяти

Количество погибших в дорожной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень увеличилось до пяти человек. Личности четверых из них пока не установлены, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась 7 августа на 10-м километре автодороги Р-351 в районе обхода Белоярского. По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Lanos.

Управлявший Renault скончался на месте. От удара в Chevrolet вспыхнул пожар, жертвами которого стали ещё четыре человека. Ранее в МЧС сообщали о четырёх погибших и одном пострадавшем.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводятся процессуальные действия, опрашиваются свидетели. По факту ДТП назначено расследование.

Также сегодня в Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус, пострадали четыре человека, включая ребёнка. Авария произошла в Арамильском округе. Пострадавших осматривают врачи скорой, обстоятельства выясняются.