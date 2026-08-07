В Свердловской области в ДТП с маршрутным автобусом пострадали четыре человека

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Дорожно-транспортное происшествие в Арамильском округе, городе Арамиле. Произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 1 несовершеннолетний», — сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящее время пострадавших осматривают медики скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Совсем недавно в Свердловской области произошло ещё одно ужасное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Авария случилась на 10-м километре обхода федеральной автодороги Р-351 в Заречном муниципальном округе.