Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 07:37

В Свердловской области в ДТП с маршрутным автобусом пострадали четыре человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Дорожно-транспортное происшествие в Арамильском округе, городе Арамиле. Произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 1 несовершеннолетний», — сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящее время пострадавших осматривают медики скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Сбитый столб и 8 пострадавших: Появилось фото с места тарана пешеходов в Омске
Сбитый столб и 8 пострадавших: Появилось фото с места тарана пешеходов в Омске

Совсем недавно в Свердловской области произошло ещё одно ужасное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Авария случилась на 10-м километре обхода федеральной автодороги Р-351 в Заречном муниципальном округе.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar