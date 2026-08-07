Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Четыре человека погибли, ещё один получил травмы в результате аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на 10-м километре обхода федеральной автодороги Р-351 в Заречном муниципальном округе. Там столкнулись два легковых автомобиля.

«Дорожно-транспортное происшествие в Заречном МО. Обход автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень, 10-й км, произошло столкновение 2 легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе погибли 4 человека», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии были задействованы 11 специалистов и пять единиц техники, включая силы и средства МЧС. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что на Московском шоссе в Туле столкнулись реанимобиль и легковой Renault. В результате аварии один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. На месте работали экстренные службы, а сотрудники Госавтоинспекции приступили к выяснению обстоятельств и причин ДТП.