У протаранившего толпу пешеходов в Омске водителя могли быть проблемы с сердцем перед ДТП

Причиной ДТП в Омске, где автомобилист наехал на пешеходов, стали проблемы с сердцем у водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы в регионе.

«По предварительным данным, водителю, которому 64 года, стало плохо с сердцем», — говорится в сообщении.

В этот момент машина проезжала пересечение улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса. Из-за потери контроля легковушка вылетела на островок безопасности, где находились пешеходы.

Травмы в результате инцидента получили восемь человек. Среди них — семь прохожих и сам виновник аварии 1962 года рождения.

Всех пострадавших экстренно доставили в больницу. По данным ГУ МВД, несовершеннолетних в их числе нет.

В прокуратуре уточнили, что дальнейшие решения примут после экспертиз. Вопрос о заведении уголовного дела напрямую зависит от степени тяжести вреда, причинённого здоровью сбитых людей.