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Регион
6 августа, 11:34

У протаранившего толпу пешеходов в Омске водителя могли быть проблемы с сердцем перед ДТП

ТАСС: Сбившему 7 пешеходов в Омске водителю стало плохо с сердцем перед ДТП

Обложка © / Прокуратура Омской области

Обложка © / Прокуратура Омской области

Причиной ДТП в Омске, где автомобилист наехал на пешеходов, стали проблемы с сердцем у водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы в регионе.

«По предварительным данным, водителю, которому 64 года, стало плохо с сердцем», — говорится в сообщении.

В этот момент машина проезжала пересечение улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса. Из-за потери контроля легковушка вылетела на островок безопасности, где находились пешеходы.

Травмы в результате инцидента получили восемь человек. Среди них — семь прохожих и сам виновник аварии 1962 года рождения.

Всех пострадавших экстренно доставили в больницу. По данным ГУ МВД, несовершеннолетних в их числе нет.

Видео 18+: Камера сняла, как легковушка сбила семь пешеходов на переходе в Омске
Видео 18+: Камера сняла, как легковушка сбила семь пешеходов на переходе в Омске

В прокуратуре уточнили, что дальнейшие решения примут после экспертиз. Вопрос о заведении уголовного дела напрямую зависит от степени тяжести вреда, причинённого здоровью сбитых людей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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