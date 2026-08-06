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6 августа, 10:30

Видео 18+: Камера сняла, как легковушка сбила семь пешеходов на переходе в Омске

Камера сняла момент тарана пешеходов автомобилем в Омске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Adams Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Adams Photography

Появилось видео наезда легкового автомобиля на пешеходов в Омске. Кадры опубликовал Mash.

Таран пешеходов в Омске. Видео © Mash

На записи видно, как «Лада Гранта» движется по дороге и за 30 метров до островка безопасности перестраивается в правый ряд. Управлявший машиной человек не тормозил и не пытался отвернуть в сторону.

Удар произошёл на глазах у других участников движения. Семь пешеходов, стоявших на возвышении, оказались сбиты и позже госпитализированы с различными травмами.

Сбившая пешеходов Lada Granta в Омске не проходила ТО четыре года
Сбившая пешеходов Lada Granta в Омске не проходила ТО четыре года

Самого автомобилиста также отвезли в медучреждение. По предварительным сведениям полиции, 64-летний мужчина перенёс предынфарктное состояние прямо в момент случившегося.

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Никита Никонов
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