Видео 18+: Камера сняла, как легковушка сбила семь пешеходов на переходе в Омске

Появилось видео наезда легкового автомобиля на пешеходов в Омске. Кадры опубликовал Mash.

Таран пешеходов в Омске. Видео © Mash

На записи видно, как «Лада Гранта» движется по дороге и за 30 метров до островка безопасности перестраивается в правый ряд. Управлявший машиной человек не тормозил и не пытался отвернуть в сторону.

Удар произошёл на глазах у других участников движения. Семь пешеходов, стоявших на возвышении, оказались сбиты и позже госпитализированы с различными травмами.

Самого автомобилиста также отвезли в медучреждение. По предварительным сведениям полиции, 64-летний мужчина перенёс предынфарктное состояние прямо в момент случившегося.