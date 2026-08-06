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6 августа, 10:00

Сбитый столб и 8 пострадавших: Появилось фото с места тарана пешеходов в Омске

Прокуратура: В результате ДТП в Омске пострадали восемь человек

Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области

В результате ДТП в Омске, где автомобиль протаранил пешеходов, пострадали восемь человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото © Telegram / Прокуратура Омской области

Фото © Telegram / Прокуратура Омской области

По данным надзорного ведомства, днём на пересечении улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. Машина вылетела на участок, где находились пешеходы.

В результате случившегося травмы получили семь человек. Также в больницу доставили самого автомобилиста 1962 года рождения. Общее число раненых достигло восьми.

Степень тяжести полученных повреждений устанавливается. От этого будет зависеть дальнейшая правовая оценка инцидента.

В прокуратуре уточнили, что окончательные причины происшествия выяснят в ходе организованной проверки. Процесс контролирует городское ведомство. По итогам экспертизы тяжести вреда здоровью решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Никита Никонов
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