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6 августа, 10:33

Сбившая пешеходов Lada Granta в Омске не проходила ТО четыре года

Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области

Lada Granta, которая сбила пешеходов в Омске, не проходила техобслуживание с июля 2022 года. Тогда автомобиль купил пенсионер, который был за рулём в момент аварии. С тех пор машина в сервис не заезжала, пишет SHOT.

У «Гранты» были повреждения. Задний бампер починили скотчем. Был помят порог с пассажирской стороны. Одно колесо отличалось от трёх других. За четыре года владелец получил четыре штрафа на 2000 рублей. Водителю стало плохо за рулём. Сейчас он находится в больнице в предынфарктном состоянии

Сбитый столб и 8 пострадавших: Появилось фото с места тарана пешеходов в Омске
Сбитый столб и 8 пострадавших: Появилось фото с места тарана пешеходов в Омске

Напомним, в центре Омска произошло ДТП с участием легкового автомобиля: машина врезалась в светофорную опору, после чего вылетела на «островок безопасности» и сбила группу пешеходов. По предварительным данным, пострадали семь человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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