Сбившая пешеходов Lada Granta в Омске не проходила ТО четыре года
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Lada Granta, которая сбила пешеходов в Омске, не проходила техобслуживание с июля 2022 года. Тогда автомобиль купил пенсионер, который был за рулём в момент аварии. С тех пор машина в сервис не заезжала, пишет SHOT.
У «Гранты» были повреждения. Задний бампер починили скотчем. Был помят порог с пассажирской стороны. Одно колесо отличалось от трёх других. За четыре года владелец получил четыре штрафа на 2000 рублей. Водителю стало плохо за рулём. Сейчас он находится в больнице в предынфарктном состоянии
Напомним, в центре Омска произошло ДТП с участием легкового автомобиля: машина врезалась в светофорную опору, после чего вылетела на «островок безопасности» и сбила группу пешеходов. По предварительным данным, пострадали семь человек.
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