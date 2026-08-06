Сбившая пешеходов Lada Granta в Омске не проходила ТО четыре года

Lada Granta, которая сбила пешеходов в Омске, не проходила техобслуживание с июля 2022 года. Тогда автомобиль купил пенсионер, который был за рулём в момент аварии. С тех пор машина в сервис не заезжала, пишет SHOT.

У «Гранты» были повреждения. Задний бампер починили скотчем. Был помят порог с пассажирской стороны. Одно колесо отличалось от трёх других. За четыре года владелец получил четыре штрафа на 2000 рублей. Водителю стало плохо за рулём. Сейчас он находится в больнице в предынфарктном состоянии