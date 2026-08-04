В Туле в ДТП с реанимобилем погиб один человек, пятеро пострадали

Смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Туле. После столкновения с легковушкой один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В Туле столкнулись скорая помощь и Renault, один человек погиб. Видео © Telegram / Тула Жесть

ДТП случилось на Московском шоссе в Туле. Участниками аварии стали машина скорой помощи и легковой автомобиль Renault. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, в результате столкновения один человек скончался, ещё пятерым потребовалась медицинская помощь. Дополнительная информация о состоянии пострадавших и деталях произошедшего уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины столкновения.

Ранее в Москве произошла погоня с участием автомобиля Mercedes без регистрационных знаков. Водительница попыталась скрыться от сотрудников Госавтоинспекции после требования остановиться. На Варшавском шоссе инспекторы заметили иномарку без номеров и подали сигнал об остановке, однако женщина за рулём проигнорировала требование и продолжила движение.