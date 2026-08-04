GTA по-русски: Москвичка без номеров устроила гонки с полицией и насобирала 28 протоколов
В Москве задержали женщину после погони на Mercedes без номеров
На юге Москвы полицейские задержали женщину, которая на Mercedes без регистрационных номеров пыталась скрыться от инспекторов. Во время преследования она устроила ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Москве задержали женщину после погони на Mercedes без номеров. Видео © Telegram / Ирина Волк
Инцидент произошёл на Варшавском шоссе, где сотрудники Госавтоинспекции заметили Mercedes без государственных регистрационных знаков и потребовали от водителя остановиться. Однако женщина проигнорировала требование и продолжила движение. После этого экипажи полиции начали преследование нарушительницы.
Во время погони автомобилистка резко меняла полосы, выполняла опасные манёвры и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на это, она не прекратила попытку скрыться. В ходе преследования женщина также пыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.
Остановить автомобиль удалось на 28-м километре МКАД. После задержания в отношении нарушительницы сотрудники Госавтоинспекции оформили 28 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ.
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Обложка © Telegram / Ирина Волк