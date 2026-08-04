GTA по-русски: Москвичка без номеров устроила гонки с полицией и насобирала 28 протоколов

На юге Москвы полицейские задержали женщину, которая на Mercedes без регистрационных номеров пыталась скрыться от инспекторов. Во время преследования она устроила ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Москве задержали женщину после погони на Mercedes без номеров. Видео © Telegram / Ирина Волк

Инцидент произошёл на Варшавском шоссе, где сотрудники Госавтоинспекции заметили Mercedes без государственных регистрационных знаков и потребовали от водителя остановиться. Однако женщина проигнорировала требование и продолжила движение. После этого экипажи полиции начали преследование нарушительницы.

Во время погони автомобилистка резко меняла полосы, выполняла опасные манёвры и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на это, она не прекратила попытку скрыться. В ходе преследования женщина также пыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

Остановить автомобиль удалось на 28-м километре МКАД. После задержания в отношении нарушительницы сотрудники Госавтоинспекции оформили 28 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ.

Ранее в Красноярском крае произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. ДТП случилось на трассе Берёзовка — Маганск. 20-летний водитель Lada Priora, не имевший водительских прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero под управлением 62-летнего мужчины.