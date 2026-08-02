Пьяный водитель сбил подростка и въехал в здание в Калининграде

Автомобиль «Пежо» сбил несовершеннолетнего пешехода, а затем въехал в здание на улице Черняховского в Калининграде вечером 2 августа. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Водитель с признаками опьянения устроил ДТП с подростком в Калининграде. Видео © МАКС / Госавтоинспекция 39

Авария произошла в 19:14. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения не справился с управлением. После наезда на подростка машина продолжила движение и столкнулась со зданием. Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

«По предварительным данным, 02.08.2026 в 19:14 в городе Калининграде на улице Черняховского, водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Пежо» не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальную проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее 16-летняя девушка погибла в ДТП в Бураевском районе Башкирии. Авария произошла утром 2 августа на 1290-м километре трассы М-12 «Восток». По предварительной информации, легковой автомобиль «Фольксваген Поло» столкнулся с грузовиком «МАН». Несовершеннолетняя пассажирка легковой машины скончалась на месте от полученных травм. На месте происшествия работал прокурор района Азиф Салихов. Ведомство контролирует проверку и собирает материалы для принятия дальнейшего решения.