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2 августа, 09:49

В жутком ДТП с грузовиком в Башкирии погибла 16-летняя девушка

Обложка © Telegram/ Прокуратура Республики Башкортостан

Обложка © Telegram/ Прокуратура Республики Башкортостан

В Бураевском районе Республики Башкортостан в результате ДТП погибла несовершеннолетняя. Прокуратура района контролирует выяснение обстоятельств и ход проверки.

Предварительно, 2 августа около 08:00 на 1290 км автодороги М-12 «Восток» столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген поло» и грузовик «МАН». По данным сообщения, 16-летняя пассажирка легкового авто скончалась от полученных травм на месте происшествия.

На месте работал прокурор района Азиф Салихов. Ведомство проверяет обстоятельства происшествия и собирает материалы для дальнейшего решения.

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Полина Никифорова
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