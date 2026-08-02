В жутком ДТП с грузовиком в Башкирии погибла 16-летняя девушка

В Бураевском районе Республики Башкортостан в результате ДТП погибла несовершеннолетняя. Прокуратура района контролирует выяснение обстоятельств и ход проверки.

Предварительно, 2 августа около 08:00 на 1290 км автодороги М-12 «Восток» столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген поло» и грузовик «МАН». По данным сообщения, 16-летняя пассажирка легкового авто скончалась от полученных травм на месте происшествия.

На месте работал прокурор района Азиф Салихов. Ведомство проверяет обстоятельства происшествия и собирает материалы для дальнейшего решения.

Ранее Life.ru писал, что в Астраханской области погибли два человека в результате аварии с микроавтобусом. При этом, шесть человек пострадали.