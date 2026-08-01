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1 августа, 12:59

Лобовое столкновение под Самарой унесло жизни двух человек, включая подростка

Обложка © VK / ГУ МВД России по Самарской области

Обложка © VK / ГУ МВД России по Самарской области

Страшное ДТП произошло в Самарской области, в аварии погибли два человека — один из них несовершеннолетний. Ещё пятеро получили травмы, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась днём 1 августа на 16-м километре автодороги «Обход Сызрани» в Сызранском районе. Столкнулись два автомобиля — Geely и Hyundai Tucson.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области
Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области

Ранее в американском штате Арканзас 56-летний Рональд Лэнгли из Белла-Висты погиб после того, как его машина столкнулась с внезапно появившимся на дороге предметом. Инцидент случился 31 июля около двух часов дня на трассе I-49 в городе Бентонвилл. Пикап, ехавший на юг, перевозил два портативных туалета. Один из них неожиданно выпал из кузова прямо на среднюю полосу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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