В Арканзасе водитель погиб после столкновения с упавшим с грузовика биотуалетом

В американском штате Арканзас произошла необычная и трагичная дорожная авария. 56-летний Рональд Лэнгли из Белла-Висты погиб после того, как его автомобиль столкнулся с предметом, внезапно появившимся на полосе движения, сообщает The Sun.

По данным полиции штата, инцидент случился 31 июля около двух часов дня на межштатной трассе I-49 в городе Бентонвилл. Пикап, следовавший на юг, перевозил два портативных туалета, один из которых неожиданно выпал из кузова прямо на среднюю полосу.

Водитель Honda, ехавший следом, не смог вовремя среагировать и на полном ходу врезался в упавшую конструкцию. Мужчину экстренно доставили в больницу в Роджерсе, но врачи не смогли спасти его — он скончался от полученных травм.

Правоохранители отметили, что погодные условия в момент происшествия не могли повлиять на обзор: небо было облачным, но асфальт оставался сухим. Окружная прокуратура Бентона начала расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Свердловской области на 50-м километре трассы Байкалово — Туринск 14-летний водитель мопеда погиб в ДТП с легковым автомобилем, не уступив дорогу, и скончался от травм до приезда скорой помощи. Региональная Госавтоинспекция сообщила, что сотрудники устанавливают обстоятельства аварии. На месте работают инспекторы и следственная группа.