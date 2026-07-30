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30 июля, 18:50

14-летний подросток погиб в ДТП с мопедом на Урале

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Слободо-Туринском районе Свердловской области 14-летний водитель мопеда погиб в ДТП с легковым автомобилем. Авария случилась на 50-м километре дороги Байкалово — Туринск, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с несовершеннолетним водителем мопеда в Слободо-Туринском районе», — сказано в сообщении.и

По предварительным данным, подросток не уступил дорогу и столкнулся с машиной. От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают инспекторы и следственная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Два ДТП с мопедом и мотоциклом произошло в Москве за день, один человек погиб
Два ДТП с мопедом и мотоциклом произошло в Москве за день, один человек погиб

Ранее сообщалось, что на 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб и трое пострадавших с травмами госпитализированы. На месте работают сотрудники и следственная группа для установления обстоятельств, личности пострадавших и причины пока не раскрываются.

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Анастасия Никонорова
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