14-летний подросток погиб в ДТП с мопедом на Урале

В Слободо-Туринском районе Свердловской области 14-летний водитель мопеда погиб в ДТП с легковым автомобилем. Авария случилась на 50-м километре дороги Байкалово — Туринск, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с несовершеннолетним водителем мопеда в Слободо-Туринском районе», — сказано в сообщении.и

По предварительным данным, подросток не уступил дорогу и столкнулся с машиной. От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают инспекторы и следственная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб и трое пострадавших с травмами госпитализированы. На месте работают сотрудники и следственная группа для установления обстоятельств, личности пострадавших и причины пока не раскрываются.